туристы прошли на байдарках первый день 24 километра двигаясь со скоростью 6 килом??тров в час во 2 день 30 км сто же скоростью.сколько всего часов они плыли на байдарках

Математика

туристы прошли на байдарках первый день 24 километра двигаясь со скоростью 6 килом??тров в час во 2 день 30 км сто же скоростью.сколько всего часов они плыли на байдарках

Автор: Гость