туристы прошли на байдарках первый день 24 километра двигаясь со скоростью 6 килом??тров в час во 2 день 30 км сто же скоростью.сколько всего часов они плыли на байдарках
Математика
туристы прошли на байдарках первый день 24 километра двигаясь со скоростью 6 килом??тров в час во 2 день 30 км сто же скоростью.сколько всего часов они плыли на байдарках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:6=4 - часа 30:6=5 - часов 5+4=9 - часов ответ: 9 часов
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