Помогите пожалуйста с решением. Пыталась сделать сама , но не получается. При сжигании 3 г ОВ получили 2,24 л углекислого газа /н.у./ и 1.8 г воды. Определите МФ в-ва,если плотность паров его по гелию = 15

Химия

Помогите пожалуйста с решением. Пыталась сделать сама , но не получается. При сжигании 3 г ОВ получили 2,24 л углекислого газа /н.у./ и 1.8 г воды. Определите МФ в-ва,если плотность паров его по гелию = 15

Автор: Гость