Помогите пожалуйста с решением. Пыталась сделать сама , но не получается. При сжигании 3 г ОВ получили 2,24 л углекислого газа /н.у./ и 1.8 г воды. Определите МФ в-ва,если плотность паров его по гелию = 15
Химия
Помогите пожалуйста с решением. Пыталась сделать сама , но не получается. При сжигании 3 г ОВ получили 2,24 л углекислого газа /н.у./ и 1.8 г воды. Определите МФ в-ва,если плотность паров его по гелию = 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=V\Vm Vm=22,4 дм3\моль n(CO2)=2,24\22,4=0,1 моль n(CO2)=n(C)=0,1 моль m=n*M M(C)=12 г\моль m(C)=12*0,1=1,2 г -масса углерода, входящая в состав ОВ n=m\M M(H2O)=18 г\моль n(H2O)=1,8\18=0,1 моль 2*n(H2O)=n(H)=2*0,1=0,2 моль m(H)=0,2 г ОВ будет кислородсодержащим, так как: m(O)=3-(0,2+1,2)=1,6 г n(O)=1,6\16=0,1 моль Зная химические количества каждого элемента, входящих в состав ОВ, не составит труда вывести искомую молекулярную формулу вещества: n(C):n(H):n(O)=0,1:0,2:0,1=>1:2:1 -CH2O HCHO -формальдегид Существует ряд своеобразных методов решения подобных задач, если что.
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