Помогите составить 10 небольших примеров с положительными и отрицательными числа??и
Математика
Помогите составить 10 небольших примеров с положительными и отрицательными числа??и
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-10+5 2)155-43 3)100+5 4)-5-10 5)6+4 6)5+25 7)7+98 8)-1-4-5 9)5+3+7 10)5-2+5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
В лыжном эстафете учвстволи 9 команд мальчиков, по 8 человек в каждой , и ещё 24 девочки. во сколько раз больше мальчиков, чем девочек, участвовало...
Українська мова
Окружающий мир