Помогите составить 10 небольших примеров с положительными и отрицательными числа??и

Математика
Помогите составить 10 небольших примеров с положительными и отрицательными числа??и
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Автор: Гость
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Гость:
1)-10+5 2)155-43 3)100+5 4)-5-10 5)6+4 6)5+25 7)7+98 8)-1-4-5 9)5+3+7 10)5-2+5
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