В лыжном эстафете учвстволи 9 команд мальчиков, по 8 человек в каждой , и ещё 24 девочки. во сколько раз больше мальчиков, чем девочек, участвовало в эстафете?
Математика
В лыжном эстафете учвстволи 9 команд мальчиков, по 8 человек в каждой , и ещё 24 девочки. во сколько раз больше мальчиков, чем девочек, участвовало в эстафете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9*8=72 мальчика участвовало в эстафете; 2)72/24=в 3 раза мальчиков было больше чем девочек; Вопрос: На сколько больше мальчиков, чем девочек участвовало в эстафете? (72-24=на 48 мальчиков больше)
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