В лыжном эстафете учвстволи 9 команд мальчиков, по 8 человек в каждой , и ещё 24 девочки. во сколько раз больше мальчиков, чем девочек, участвовало в эстафете?

Математика

В лыжном эстафете учвстволи 9 команд мальчиков, по 8 человек в каждой , и ещё 24 девочки. во сколько раз больше мальчиков, чем девочек, участвовало в эстафете?

Автор: Гость