Большому кораблю большое плаванье.Ученье-свет,а неученье-тьма.Слово слово родит,а третье само бежит.ПОДЧЕРКНИ В СЛОВАХ Ь-ПОКАЗАТЕЛЬ МЯГКОСТИ ОДНОЙ ЧЕРТОЙ,РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Ь-ДВУМЯ ЧЕРТАМИ.ПРОИЗВЕДИ РАЗБОР ПО СОСТАВУ СЛОВА БОЛЬШОЕ.

Русский язык

Большому кораблю большое плаванье.Ученье-свет,а неученье-тьма.Слово слово родит,а третье само бежит.ПОДЧЕРКНИ В СЛОВАХ Ь-ПОКАЗАТЕЛЬ МЯГКОСТИ ОДНОЙ ЧЕРТОЙ,РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Ь-ДВУМЯ ЧЕРТАМИ.ПРОИЗВЕДИ РАЗБОР ПО СОСТАВУ СЛОВА БОЛЬШОЕ.

Автор: Гость