Большому кораблю большое плаванье.Ученье-свет,а неученье-тьма.Слово слово родит,а третье само бежит.ПОДЧЕРКНИ В СЛОВАХ Ь-ПОКАЗАТЕЛЬ МЯГКОСТИ ОДНОЙ ЧЕРТОЙ,РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Ь-ДВУМЯ ЧЕРТАМИ.ПРОИЗВЕДИ РАЗБОР ПО СОСТАВУ СЛОВА БОЛЬШОЕ.
Русский язык
Большому кораблю большое плаванье.Ученье-свет,а неученье-тьма.Слово слово родит,а третье само бежит.ПОДЧЕРКНИ В СЛОВАХ Ь-ПОКАЗАТЕЛЬ МЯГКОСТИ ОДНОЙ ЧЕРТОЙ,РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Ь-ДВУМЯ ЧЕРТАМИ.ПРОИЗВЕДИ РАЗБОР ПО СОСТАВУ СЛОВА БОЛЬШОЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Показатель мягкости: большому, большое, тьма; Разделительный: ученье, неученье, третье;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
№890 Сравните числа а)-6 и -8 б)-9 и -8 в) -1,2 и -3,4 г)-16,5 и -16 д)-12,9 и 1,29 е)-3,1 и 3,12 ж)-15,1 и -14,9 з)-0,1 и -0,01
Математика
Русский язык
Русский язык