Выбери верный ответ:а) документ является источником информации,да нет,б) в документемогут содержаться данные,да нет, в) информация о природе может быть содержанием документа,да,нет,г)справка от врача не является документом,да нет.

Информатика
Выбери верный ответ:а) документ является источником информации,да нет,б) в документемогут содержаться данные,да нет, в) информация о природе может быть содержанием документа,да,нет,г)справка от врача не является документом,да нет.
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1)да 2)да 3)да 4)нет Это правильно
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