Выбери верный ответ:а) документ является источником информации,да нет,б) в документемогут содержаться данные,да нет, в) информация о природе может быть содержанием документа,да,нет,г)справка от врача не является документом,да нет.
Информатика
Выбери верный ответ:а) документ является источником информации,да нет,б) в документемогут содержаться данные,да нет, в) информация о природе может быть содержанием документа,да,нет,г)справка от врача не является документом,да нет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)да 2)да 3)да 4)нет Это правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Запишите, вставляя пропущенные имена существительные и местоимения. Вот текст. - ... придумала! нашла! - сказала... . - Пусть две из ... возьму...
Обществознание
Математика