Выбери верный ответ:а) документ является источником информации,да нет,б) в документемогут содержаться данные,да нет, в) информация о природе может быть содержанием документа,да,нет,г)справка от врача не является документом,да нет.

Информатика

Выбери верный ответ:а) документ является источником информации,да нет,б) в документемогут содержаться данные,да нет, в) информация о природе может быть содержанием документа,да,нет,г)справка от врача не является документом,да нет.

Автор: Гость