Запишите, вставляя пропущенные имена существительные и местоимения. Вот текст. - ... придумала! нашла! - сказала... . - Пусть две из ... возьмут в свои клювы прутик, а ... прицеплюсь за ... посередине. ... будете лететь, а .....

Гость: Гость:

- Я придумала! Я нашла! - сказала лягушка. - Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали. а я не квакала, и всё будет превосходно.