Запишите, вставляя пропущенные имена существительные и местоимения. Вот текст. - ... придумала! нашла! - сказала... . - Пусть две из ... возьмут в свои клювы прутик, а ... прицеплюсь за ... посередине. ... будете лететь, а .....
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Запишите, вставляя пропущенные имена существительные и местоимения. Вот текст. - ... придумала! нашла! - сказала... . - Пусть две из ... возьмут в свои клювы прутик, а ... прицеплюсь за ... посередине. ... будете лететь, а ... ехать. Нужно только, чтобы ... не крякали. а ... не квакали, и всё будет превосходно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Я придумала! Я нашла! - сказала лягушка. - Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали. а я не квакала, и всё будет превосходно.
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