Номер 876 помогите пожалуйста буду очень благодарна заранее спасибоооо!!!!!!
Математика
Номер 876 помогите пожалуйста буду очень благодарна заранее спасибоооо!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 0,4х=3 х=3:0,4 х=7,5 б) 2х=1,8 х=1,8:2 х=0,9 в)0,3х=-2,7 х=-2,7:0,3 х= -9 г)1,5х=-10,5 х=-10,5:1,5 х= -7 д) -0.002х=25 х= -25:0,002 х= -12500 е) -1,4х=2,842 х= -2,842:1,4 х= -2,03
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