Сопоставь итоги и цену победы во Второй мировой войне. На твой взгляд, каков ее главный урок для всего человечества и каждого человека, например, для тебя?

История

Сопоставь итоги и цену победы во Второй мировой войне. На твой взгляд, каков ее главный урок для всего человечества и каждого человека, например, для тебя?

Автор: Гость