Сопоставь итоги и цену победы во Второй мировой войне. На твой взгляд, каков ее главный урок для всего человечества и каждого человека, например, для тебя?

История
Сопоставь итоги и цену победы во Второй мировой войне. На твой взгляд, каков ее главный урок для всего человечества и каждого человека, например, для тебя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итоги разгром немецкофашистких акупантов,цена потеря много людей и голодовка,был урок дан что каковы серьёзные последствия войны
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