Просклонять слово үйрену В 3 временах глагола на казахском
Қазақ тiлi
Просклонять слово үйрену В 3 временах глагола на казахском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошедшее Мен үйрендім Сен үйрендің Сіз үйрендіңіз Ол үйренді Б із үйрендік Сендер үйрендіңдер С іздер үйрендіңіздер Олар үйренді
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