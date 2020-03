Напишите 5 вопросов на английском , что нельзя делать в моей комнате с переводом

Гость: Гость:

1.В моей комнате нельзя кидать мусор на пол . In my room you can not throw trash on the floor . 2.В моей комнате нельзя переставлять вещи . In my room it is impossible to rearrange things . 3.В моей комнате нельзя ломать мои игрушки In my room you can't break my toys 4.В моей комнате нельзя играть в мяч In my room you can't play ball 5.В моей комнате нельзя прыгать на кровати n my room you can't jump on the bed