Напишите 5 вопросов на английском , что нельзя делать в моей комнате с переводом
Английский язык
Напишите 5 вопросов на английском , что нельзя делать в моей комнате с переводом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В моей комнате нельзя кидать мусор на пол . In my room you can not throw trash on the floor . 2.В моей комнате нельзя переставлять вещи . In my room it is impossible to rearrange things . 3.В моей комнате нельзя ломать мои игрушки In my room you can't break my toys 4.В моей комнате нельзя играть в мяч In my room you can't play ball 5.В моей комнате нельзя прыгать на кровати n my room you can't jump on the bed
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Каким способам образован глагол приехать ? 1) суффиксальным 2) приставочно-суффикс??льный 3) приставочный 4) сложнеием
Русский язык
Алгебра
Докажите, что значения выражения не зависит от значения переменной P.S Простите за плохое качество фотографии !