Напишите сочинение рассуждение на тему как я понимаю храбрость

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Храбрость-одна из важнейших черт характера человека. Храбрый человек имеет мужество прямо смотреть в глаза обстоятельствам, принимать твёрдое решение и идёт до конца в своих начинаниях. Уверенность в своей првоте придаёт смелость этому человеку, прогоняет страх. Но чтобы стать храбрым человеком, необходимо иметь большую силу воли, терпение, некоторую настойчивость. Храбрость бывает разнойюИногда храбрость граничит с безрассудством, и тогда совершаются невероятные, непредсказуемые "подвиги".Но иногда храброе сердце обнаруживается у робкого, застенчивого, неприметного человека, и тогда торжествует сила духа. Необыкновенной храбростью обладают люди, попавшие в экстренные ситуации. Это и воины, и пожарные, и спасатели, и врачи. Они не опускают руки в трудную минуту, а борются за жизнь и спасение людей. Но так же храбр и обыкновенный прохожий, который не побоялся снять маленького котёнка с дерева. Каждый человек храбр по-своему.