Разбор предложения След лося завёл меня в дремучий осинник и потерялся. По членам предложения я уже подчеркнула, помогите, что дальше?
Русский язык
Разбор предложения След лося завёл меня в дремучий осинник и потерялся. По членам предложения я уже подчеркнула, помогите, что дальше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рапространенное, невоскл.,повеств., двусоставное,простое.Осложнено однородными членами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Каким способам образован глагол приехать ? 1) суффиксальным 2) приставочно-суффикс??льный 3) приставочный 4) сложнеием
Русский язык