Разбор предложения След лося завёл меня в дремучий осинник и потерялся. По членам предложения я уже подчеркнула, помогите, что дальше?

Русский язык

Разбор предложения След лося завёл меня в дремучий осинник и потерялся. По членам предложения я уже подчеркнула, помогите, что дальше?

Автор: Гость