Разбор предложения След лося завёл меня в дремучий осинник и потерялся. По членам предложения я уже подчеркнула, помогите, что дальше?

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Разбор предложения След лося завёл меня в дремучий осинник и потерялся. По членам предложения я уже подчеркнула, помогите, что дальше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рапространенное, невоскл.,повеств., двусоставное,простое.Осложнено однородными членами.
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