Помогите пожалуйста написать мини рассказ про кота на английском языке.
Английский язык
Помогите пожалуйста написать мини рассказ про кота на английском языке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have a Kitty her call her Alice 5 mesjacevja her love and no one shall give у меня есть кошечка её завут Алиса ей 5 месяцевя её очень люблю и ни кому не отдам
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