ЗАДАЧА. Э. Сайфуллин, 18 лет, живет у своей тети, учится в физкультурном колледже и ??аходится на иждивении у родителей, проживающих в другом городе. Сайфуллин купил у своего знакомого Дронова магнитофон, истратив на это деньг...

Право

ЗАДАЧА. Э. Сайфуллин, 18 лет, живет у своей тети, учится в физкультурном колледже и ??аходится на иждивении у родителей, проживающих в другом городе. Сайфуллин купил у своего знакомого Дронова магнитофон, истратив на это деньги, присланные ему родителями на приобретение пальто и костюма. Когда отец Сайфуллина узнал об этом, он потребовал расторжения договора между его сыном и Дроновым (ему 20 лет) и обратился с таким иском в суд. Отец Сайфуллина заявил, что сын находится на иждивении у родителей и потому не вправе был распорядиться деньгами, которые ему были даны на приобретение определенных вещей. Мог ли Сайфуллин без согласия родителей израсходовать присланные ему деньги по своему усмотрению? Обосновано ли требование отца о расторжении договора? Почему?

Автор: Гость