Какое число больше 3/7 или 1/2
Математика
Какое число больше 3/7 или 1/2
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Гость:
3/7 первое больше число и второе
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