Есть ли будущее у письменности?
Окружающий мир
Есть ли будущее у письменности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю,однозначно да!!!
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