Отзыв по рассказу пришвина "Выскочка"

Литература
Отзыв по рассказу пришвина "Выскочка"
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Автор: Гость
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Гость:
Вот держи всё по картинке просто я недавно писала. 
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