Что такое опорные глаголы
Русский язык
Что такое опорные глаголы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это такие глаголы,на которые ты опираешься при написании текста,сочинения. Ты используешь их при написании чего либо.
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