Из двух пунктов в противоположную сторону друг от друга вышли 2 одновременно пеше??ода.Расстояние между ними 33 км.Скорость 1 пешехода 6 км|ч,а скорость 2 пешехода 5 км|ч.Сколько км будет между ними через 5 ч?ПОМОГИТЕ!!!!!

Математика

Из двух пунктов в противоположную сторону друг от друга вышли 2 одновременно пеше??ода.Расстояние между ними 33 км.Скорость 1 пешехода 6 км|ч,а скорость 2 пешехода 5 км|ч.Сколько км будет между ними через 5 ч?ПОМОГИТЕ!!!!!

Автор: Гость