Што такоэ однорыдны присудки?

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Што такоэ однорыдны присудки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однорідні присудки- це два і більше присудків у реченні. Вони є однорідними, якщо вони відносяться до одного й того ж члена речення — підмета, між собою поєднуються сурядним зв’язком однорідності.
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