Што такоэ однорыдны присудки?
Українська мова
Што такоэ однорыдны присудки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однорідні присудки- це два і більше присудків у реченні. Вони є однорідними, якщо вони відносяться до одного й того ж члена речення — підмета, між собою поєднуються сурядним зв’язком однорідності.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В лыжном эстафете учвстволи 9 команд мальчиков, по 8 человек в каждой , и ещё 24 девочки. во сколько раз больше мальчиков, чем девочек, участвовало...
Українська мова
Окружающий мир
Математика
Из двух пунктов в противоположную сторону друг от друга вышли 2 одновременно пеше??ода.Расстояние между ними 33 км.Скорость 1 пешехода 6 км|ч,а ско...