Помогите упростить выражение спасибо огромное

Алгебра
Помогите упростить выражение спасибо огромное
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Гость:
Это помощь брат даааа
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