Как перевести на русский сойлем курап уйрен ,жаз
Қазақ тiлi
Как перевести на русский сойлем курап уйрен ,жаз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ползучая перерывами утка весной
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