Как перевести на русский сойлем курап уйрен ,жаз

Қазақ тiлi
Как перевести на русский сойлем курап уйрен ,жаз
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Ползучая перерывами утка весной 
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