Придумайте сложные предложения, употреби в них данные союзы. ..., если (бы) дождь х??ынул как из ведра. ..., и дождь хлынул как из ведра. ..., как только дождь хлынул как из ведра. ..., несмотря на то что дождь хлынул как ...

Гость: Гость:

Все дороги поплыли бы , если (бы) дождь хлынул как из ведра . К вечеру собрались грозовые тучи , и дождь хлынул как из ведра . Бабушка прибежала с огорода , как только дождь хлынул как из ведра. Мы продолжали играть в футбол , несмотря на то ,что дождь хлынул как из ведра . Небо не сильно хмурилось , хотя дождь хлынул как из ведра . На улице совсем не парило , однако дождь хлынул как из ведра .