Придумайте сложные предложения, употреби в них данные союзы. ..., если (бы) дождь х??ынул как из ведра. ..., и дождь хлынул как из ведра. ..., как только дождь хлынул как из ведра. ..., несмотря на то что дождь хлынул как ...
Русский язык
Придумайте сложные предложения, употреби в них данные союзы. ..., если (бы) дождь х??ынул как из ведра. ..., и дождь хлынул как из ведра. ..., как только дождь хлынул как из ведра. ..., несмотря на то что дождь хлынул как из ведра. ..., хотя дождь хлынул как из ведра. ..., однако дождь хлынул как из ведра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все дороги поплыли бы , если (бы) дождь хлынул как из ведра . К вечеру собрались грозовые тучи , и дождь хлынул как из ведра . Бабушка прибежала с огорода , как только дождь хлынул как из ведра. Мы продолжали играть в футбол , несмотря на то ,что дождь хлынул как из ведра . Небо не сильно хмурилось , хотя дождь хлынул как из ведра . На улице совсем не парило , однако дождь хлынул как из ведра .
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