3\4b+1\4b+3b=-8 решите уравнение (1\4х+5)-(-3\4х-7)=5,2
Математика
3\4b+1\4b+3b=-8 решите уравнение (1\4х+5)-(-3\4х-7)=5,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4b + 1/4b + 3b = -8 1b + 3b = -8 4b = -8 b = -8/ 2 b= -2 (1/4x + 5) - (-3/4x - 7) = 5,2 1/4х + 5 - 3/4х -7= 5,2 0,5х - 2= 5,2 0,5х= 7,2 х= 14,4
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