СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!! напишите сочинение на тему:"Что надо человеку, чтобы жить?"
Литература
СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!! напишите сочинение на тему:"Что надо человеку, чтобы жить?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для жизни человека необходимо иметь воздух и воду без воздуха человек не сможет жить на нашей планете без воды человек не может питаться без воды растений не сможет давать нам кислород место углекислого газа Нельзя же и нечеловека необходимо много чего но самое главное в этом Вода и воздух
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