Помогите прошу вас !!!!!!!!очень срочно надо!!!поставлю лучший определите массу технического жира с массовой долей триолеин 83%, если при гидролизе этого жира образовалось 6.5 кг глицерина.
Химия
Помогите прошу вас !!!!!!!!очень срочно надо!!!поставлю лучший определите массу технического жира с массовой долей триолеин 83%, если при гидролизе этого жира образовалось 6.5 кг глицерина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(глицерина) = 92 г/моль = 92 кг/кмоль М(триолеина) = 884 г/моль = 884 кг/кмоль n(глицерина) = 6,5 кг/92 кг/кмоль = 0,07065 кмоль При гидролизе из 1 кмоля триолеина образуется 1 кмоль глицерина, значит, чтобы получить 0,07065 кмоль глицерина, необходимо подвергнуть гидролизу такое же количество триолеина. Определяем массу чистого (без примесей) триолеина: m(чистого триолеина) = 0,07065 кмоль*884 кг/кмоль = 62,45 кг Определяем массу технического жира (это жир, который содержит примеси): m(техн. жира) = 62,45 кг/0,83 = 75,24 кг Ответ: 75,24 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумайте сложные предложения, употреби в них данные союзы. ..., если (бы) дождь х??ынул как из ведра. ..., и дождь хлынул как из ведра. .....
Русский язык