Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Возможна ли реакция H2SO4 + HCl = ?
Химия
Возможна ли реакция H2SO4 + HCl = ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кислоты не входят в реакцию друг с другом
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Вычисли 13,125÷1,5 2,66÷3,8. 0,385÷0,77. 1,064÷014
Ответить
Русский язык
Фамилия какая часть речи, если пишется с именем?
Ответить
Қазақ тiлi
Үлгі бойынша етістіктердің болымсыз түрін табыңдар.Қандай жолдармен жасалғанын ??нықтаңдар.
Ответить
Русский язык
Не дерзкий или недерзкий? Если недерзкий ,то подберите к нему синоним.
Ответить
Математика
3\4b+1\4b+3b=-8 решите уравнение (1\4х+5)-(-3\4х-7)=5,2
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск