Составить рассказ по опорным словам-глаголам. летом мы отправились на...
Русский язык
Составить рассказ по опорным словам-глаголам. летом мы отправились на...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Летом мы отправились на рыбалку ( в деревне) 2. летом мы отправились на ( море, речку, озеро) цитата: тошто в скобках в 1 варианте вы можете не писать а 2 варианте можете выбрать любое слово
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите: (3/5-19/25)*4 11/16-(1:1,5)*(-3 3/8). Можно пожалуйста по действиям и пояснить как дели??и 1 на 1,5)
Математика