Реши задачу по лесной тропинке навстречу друг другу одновременно выбежали два еж??ка скоростью одного 67 метров в минуту а скорость другого на 6 метров в минуту больше. Через какое время ёжики встретиться если в начале движения...

Математика
Реши задачу по лесной тропинке навстречу друг другу одновременно выбежали два еж??ка скоростью одного 67 метров в минуту а скорость другого на 6 метров в минуту больше. Через какое время ёжики встретиться если в начале движения между ними было 560 метров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)67+6=73(м/мин)-2-ой ёжик 2)67+73=140(м/мин)-скорость двух ёжиков одновременно 3)560:140=4(минуты) Ответ:ёжики встретятся через 4 минуты.
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