Реши задачу по лесной тропинке навстречу друг другу одновременно выбежали два еж??ка скоростью одного 67 метров в минуту а скорость другого на 6 метров в минуту больше. Через какое время ёжики встретиться если в начале движения...

Математика

Реши задачу по лесной тропинке навстречу друг другу одновременно выбежали два еж??ка скоростью одного 67 метров в минуту а скорость другого на 6 метров в минуту больше. Через какое время ёжики встретиться если в начале движения между ними было 560 метров

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