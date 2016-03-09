Вычислите для первых n элементов: 3+6+9+12+... и 3*6*9*12*... (С полным решением!)

Информатика
Вычислите для первых n элементов: 3+6+9+12+... и 3*6*9*12*... (С полным решением!)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1196 от 09.03.2016) begin   var p:Biginteger:=1;   var s:integer:=0;   var n:=ReadInteger('Введите число');   for var i:=1 to n do begin     p:=p*3*i;     s:=s+3*i;   end;   Println('Сумма кратных 3 =',s,' Произведение =',p); end. Тестовое решение: Введите число 20 Сумма кратных 3 = 630  Произведение = 8483004771271882804592640000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста мне очень срочно
Ответить
Музыка
Две основные черты эпохи романтизма
Ответить
Литература
Что хотел донести М.Пришвин до читателя сказки-были "Кладовая солнца"? 50-70 слов.
Ответить
Обществознание
Выгодно ли брать кредит? Преимущественно или недостатки получаешь???
Ответить
Окружающий мир
Рассмотри рисунки.Догадайся почему так изображены птицы.
Ответить