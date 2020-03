Вычислите для первых n элементов: 3+6+9+12+... и 3*6*9*12*... (С полным решением!)

Гость: Гость:

//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1196 от 09.03.2016) begin var p:Biginteger:=1; var s:integer:=0; var n:=ReadInteger('Введите число'); for var i:=1 to n do begin p:=p*3*i; s:=s+3*i; end; Println('Сумма кратных 3 =',s,' Произведение =',p); end. Тестовое решение: Введите число 20 Сумма кратных 3 = 630 Произведение = 8483004771271882804592640000