Что хотел донести М.Пришвин до читателя сказки-были "Кладовая солнца"? 50-70 слов.

Литература
Что хотел донести М.Пришвин до читателя сказки-были "Кладовая солнца"? 50-70 слов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Михаил Михайлович Пришвин все свои произведения посвятил природе. В его повестях и рассказах явления природы оживают, наделяются свойствами, присущими живому существу. И хотя сам писатель говорил, что природа в его творчестве не существует отдельно от человека, все же в его книгах она становится самостоятельным персонажем. И у этого персонажа свои привычки, свой «характер» . В сказке-были Пришвина «Кладовая солнца» человек выступает хозяином природных богатств, благ, которыми нас одаривают леса, реки, поля, степи. Но не всякому природа открывает свои кладовые: только щедрый, добрый и мудрый человек достоин распоряжаться несметными сокровищами, которые скрывает от нерадивых хозяев матушка-природа. Как писал сам автор, люди — «хозяева природы» , а она для них является «кладовой солнца с великими сокровищами жизни» . Но не так-то легко властвовать над природой, которая сама устанавливает законы, а люди должны им подчиняться. В сказке были «Кладовая солнца» природные явления становятся своеобразными действующими лицами, которые помогают или мешают людям. Так, у Пришвина «...ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился» . Словно живые, «очень волновались старушки-елки, пропуская между собой мальчика» . В пришвинской «Кладовой солнца» живут ель и сосна, о которых автор рассказывает так: «Ветер-сеятель принес два семечка.. . Оба семечка легли в одну ямку.. . С тех пор.. . ель и сосна вместе растут.. . Деревья разных пород боролись между собой корнями за питание, сучьями — за воздух и свет.. . Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья.. . стонали и выли на все Блудово болото» . И мы, читая эти строки, ясно видим «борьбу» искалеченных деревьев и сочувствуем этим жителям «кладовой солнца» . Ведь Пришвин рассказывает о сосне и ели как о живых существах: они стремятся обогнать друг друга, борются за жизнь и воюют между собой. А не менее реальный злодей — ветер — прилетает мучить этих несчастных. Чем внимательнее вчитываешься в строки этой пришвинской сказки, тем больше находишь на ее страницах примеров жизни обитателей «кладовой солнца» . Они живут, радуются солнцу, горюют так, как если бы это были люди с их проблемами, страстями, слабостями, достоинствами и недостатками.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Выгодно ли брать кредит? Преимущественно или недостатки получаешь???
Ответить
Окружающий мир
Рассмотри рисунки.Догадайся почему так изображены птицы.
Ответить
Математика
Реши задачу по лесной тропинке навстречу друг другу одновременно выбежали два еж??ка скоростью одного 67 метров в минуту а скорость другого на 6 ме...
Ответить
Русский язык
Составить рассказ по опорным словам-глаголам. летом мы отправились на...
Ответить
Математика
Вычислите 15:3= 13:2= 17:4= 27:5= 123:13= 123:12= 168:22= 168:23=
Ответить