Что хотел донести М.Пришвин до читателя сказки-были "Кладовая солнца"? 50-70 слов.

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Михаил Михайлович Пришвин все свои произведения посвятил природе. В его повестях и рассказах явления природы оживают, наделяются свойствами, присущими живому существу. И хотя сам писатель говорил, что природа в его творчестве не существует отдельно от человека, все же в его книгах она становится самостоятельным персонажем. И у этого персонажа свои привычки, свой «характер» . В сказке-были Пришвина «Кладовая солнца» человек выступает хозяином природных богатств, благ, которыми нас одаривают леса, реки, поля, степи. Но не всякому природа открывает свои кладовые: только щедрый, добрый и мудрый человек достоин распоряжаться несметными сокровищами, которые скрывает от нерадивых хозяев матушка-природа. Как писал сам автор, люди — «хозяева природы» , а она для них является «кладовой солнца с великими сокровищами жизни» . Но не так-то легко властвовать над природой, которая сама устанавливает законы, а люди должны им подчиняться. В сказке были «Кладовая солнца» природные явления становятся своеобразными действующими лицами, которые помогают или мешают людям. Так, у Пришвина «...ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился» . Словно живые, «очень волновались старушки-елки, пропуская между собой мальчика» . В пришвинской «Кладовой солнца» живут ель и сосна, о которых автор рассказывает так: «Ветер-сеятель принес два семечка.. . Оба семечка легли в одну ямку.. . С тех пор.. . ель и сосна вместе растут.. . Деревья разных пород боролись между собой корнями за питание, сучьями — за воздух и свет.. . Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья.. . стонали и выли на все Блудово болото» . И мы, читая эти строки, ясно видим «борьбу» искалеченных деревьев и сочувствуем этим жителям «кладовой солнца» . Ведь Пришвин рассказывает о сосне и ели как о живых существах: они стремятся обогнать друг друга, борются за жизнь и воюют между собой. А не менее реальный злодей — ветер — прилетает мучить этих несчастных. Чем внимательнее вчитываешься в строки этой пришвинской сказки, тем больше находишь на ее страницах примеров жизни обитателей «кладовой солнца» . Они живут, радуются солнцу, горюют так, как если бы это были люди с их проблемами, страстями, слабостями, достоинствами и недостатками.