Сократите дробь 270/360, 324/648, 318/354 Срочно пж дам 30 б
Математика
Сократите дробь 270/360, 324/648, 318/354 Срочно пж дам 30 б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
270/360 = 27/36 = 3/4 ( сократи на 10, потом на 9) 324/648 = 81/162 = 1/2 (на 4, на 81) 318/354 = 53/59 (на 6)
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