14м² 62см²+ 9м² 108см². Решить двумя спосабами.
Математика
14м² 62см²+ 9м² 108см². Решить двумя спосабами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.14кв.м62кв.см+9кв.м108кв.см=23кв.м170квсм 2. 14кв.м62кв.см+9кв.м 108кв.см=140000кв.см 62кв.см+90000кв.см 108кв.см=140062кв.см+90108кв.см=230170кв.см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
Супер срочно!!! Прочитайте текст .Как вы поняли притчу деда?Выделите основные части текста.Найдите слова ,в которых выражена главная мысль каждо...
Биология
Как расположены чешуйки на коже рыб? а. Плотно накладываются одна на другую. б. Пе??едний край погружен на кожу. в. Задний край погружен в кожу. ...