14м² 62см²+ 9м² 108см². Решить двумя спосабами.

Математика
14м² 62см²+ 9м² 108см². Решить двумя спосабами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.14кв.м62кв.см+9кв.м108кв.см=23кв.м170квсм 2. 14кв.м62кв.см+9кв.м 108кв.см=140000кв.см 62кв.см+90000кв.см 108кв.см=140062кв.см+90108кв.см=230170кв.см
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