Пожалуйста сделайте 12 вопросов по рассказу Александр Куприн Барбос и жучка

Литература
Пожалуйста сделайте 12 вопросов по рассказу Александр Куприн Барбос и жучка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой был барбос? какой была жулька? как умер жулька? во что они играли? как называли изредка барбосов? на какие камни были похоже шерсть барбоса осенью? дальше пожалуйста сами
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