Помогите пожалуйста решить хоть 1 пример!!!
Математика
Помогите пожалуйста решить хоть 1 пример!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 1 уравнение: 11x +5=15x-7 получаем 3 копейки стоит одна тетрадь 11*3+5=38 копеек ОТвет 38 копеек
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