Для уравнения корень(4-3х) = Х выберите равносильные уравнения среди перечисленных а) х^2-1/х+4=0 б) log2 (x^2+3х)=2 в) 2^х^-4=8^х г) х^35=1

Математика
Для уравнения корень(4-3х) = Х выберите равносильные уравнения среди перечисленных а) х^2-1/х+4=0 б) log2 (x^2+3х)=2 в) 2^х^-4=8^х г) х^35=1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 - 3x - x = 0 x -1 = 0 значит корень уравнения = 1 x^35 = 1 -> в какую степень не возводи 1 будет 1 ответ : г
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