Подтвердите примерами наличие в современной России политического плюрализма. С??ОЧНО!!!!!
Обществознание
Подтвердите примерами наличие в современной России политического плюрализма. С??ОЧНО!!!!!
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Гость:
1. Многообразие политических партий,организаций и взглядов. 2. Свободное участие граждан в политической жизни. 3. Конкуренция между различными политическими силами в борьбе за доступ к власти и т.д.
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