Выяви закономерность и дополни каждый ряд : ..........,1м,50см,2м,2м50см,...........;
Математика
Выяви закономерность и дополни каждый ряд : ..........,1м,50см,2м,2м50см,...........;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый раз +50см 2м50см,3м,3м50см и т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Морская вода содержит 5% соли по массе. Сколько пресной воды нужно добавить к 30кг м??рской воды,чтобы концентрация соли составила 1,5%? Помогит...
Литература
Какие приемы использует Зощенко в рассказе "Любовь" :юмор , сарказм , сатира или ирония ? приведи пример
Математика
СРОЧНО!!!Помогите пожалуйста решить задание.Очень СРОЧНО!!! Составьте числовые выражения и вычислите их значения: а)Сумма произведения чисел 3,...
Биология