Чем цветковые отличают от всех других растений? Где они обитают?

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Главные отличительные черты цветковых это: наличие непосредственно цветка - специального генеративного органа, в котором, после оплодотворения яйцеклетки, развивается плод; наличие околоплодника - специальной ткани, защищающей семя от внешних воздействий; двойное оплодотворение - одновременное развитие и зародыша семени и эндосперма; развитая система проводящих тканей, наличие ситовидных трубок, наличие камбия. В силу того, что цветковые растения - самый развитый отдел растений, они имеют очень высокую экологическую пластичность и встречаются почти во всех природных зонах, исключение составляют лишь арктические пустыни.