СРОЧНО!!!Помогите пожалуйста решить задание.Очень СРОЧНО!!! Составьте числовые выражения и вычислите их значения: а)Сумма произведения чисел 3,2 и 2,5 и числа 6,04; б)Разность числа 16,7 и произведения чисел 3,5 и 1,08; в)С...
Математика
СРОЧНО!!!Помогите пожалуйста решить задание.Очень СРОЧНО!!! Составьте числовые выражения и вычислите их значения: а)Сумма произведения чисел 3,2 и 2,5 и числа 6,04; б)Разность числа 16,7 и произведения чисел 3,5 и 1,08; в)Сумма числа 12,108 и произведения чисел 6,2 и 5,05; г)Утроенная сумма чисел 12,85 и 10,9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)3,2*2,5+6,04=14,04 б)16,7-(3,5*1,08)=12,92 в)12,108+(6,2*5,05)=43,418 г)3*(12,85+10,9)=71,25
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