СРОЧНО!!!Помогите пожалуйста решить задание.Очень СРОЧНО!!! Составьте числовые выражения и вычислите их значения: а)Сумма произведения чисел 3,2 и 2,5 и числа 6,04; б)Разность числа 16,7 и произведения чисел 3,5 и 1,08; в)С...

Математика

СРОЧНО!!!Помогите пожалуйста решить задание.Очень СРОЧНО!!! Составьте числовые выражения и вычислите их значения: а)Сумма произведения чисел 3,2 и 2,5 и числа 6,04; б)Разность числа 16,7 и произведения чисел 3,5 и 1,08; в)Сумма числа 12,108 и произведения чисел 6,2 и 5,05; г)Утроенная сумма чисел 12,85 и 10,9

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