Начиная с третьей задачи по пятый,помогите пожалуйста сделать эти задачи!

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Начиная с третьей задачи по пятый,помогите пожалуйста сделать эти задачи!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. ро/ди/на   мир   ут/ро 4. сильные, морозы 5. ХорошА( ударение на а), нАша ( ударение на а), МосквА( ударение на а)
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