Предложение с словом рама драма апапама

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Предложение с словом рама драма апапама
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама мыла раму, а в телевизоре шла драмма ,которая называлась "Апапама" вот и всё
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