Начерти план своей комнаты Какие для этого нужны измерения? Выбери удобный масштаб У меня 18 кв метров
Математика
Начерти план своей комнаты Какие для этого нужны измерения? Выбери удобный масштаб У меня 18 кв метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьми за масштаб 1 кв.м в виде 1 см (если на А4), и в виде полсантиметра (если в тетрадь.)
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