Разобрать слова по составу: Посеребренная,по-праздничному,развеселившись
Русский язык
Разобрать слова по составу: Посеребренная,по-праздничному,развеселившись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка - ПО; корень - СЕРЕБР; суффикс - ЕНН; окончание - АЯ; Основа слова: ПОСЕРЕБРЕНН. корень празднич; суффикс н; окончание ому; Основа слова: праздничн . Приставка раз; корень весел; суффикс ивш; суффикс и; суффикс сь; Основа слова: развеселивши.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Английский язык
Русский язык
Укажи в предложениях сказуемое. в нашей реке течет чистая прозрачная вода. куда уходит детство? они склоняются к воде своими зелеными ветвями .солн...
Русский язык