Разобрать слова по составу: Посеребренная,по-праздничному,развеселившись

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Разобрать слова по составу: Посеребренная,по-праздничному,развеселившись
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка - ПО; корень - СЕРЕБР; суффикс - ЕНН; окончание - АЯ;  Основа слова: ПОСЕРЕБРЕНН. корень празднич; суффикс н; окончание ому; Основа слова: праздничн . Приставка раз; корень весел; суффикс ивш; суффикс и; суффикс сь; Основа слова: развеселивши.
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