Разобрать слова по составу: Посеребренная,по-праздничному,развеселившись

Гость: Гость:

Приставка - ПО; корень - СЕРЕБР; суффикс - ЕНН; окончание - АЯ; Основа слова: ПОСЕРЕБРЕНН. корень празднич; суффикс н; окончание ому; Основа слова: праздничн . Приставка раз; корень весел; суффикс ивш; суффикс и; суффикс сь; Основа слова: развеселивши.