Найдите значение выражения (корень из 40+4) в квадрате
Математика
Найдите значение выражения (корень из 40+4) в квадрате
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