-14:(-2целых 1,3 дробью)в квадрате умножить 7,36 дробью

Алгебра
-14:(-2целых 1,3 дробью)в квадрате умножить 7,36 дробью
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-14:(-7/3)^2* 7/36 = -14/1*9/49*7/36=-18/7*7/36=-18/36=-2/4=-1/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В двух ковшах созвездий Большой и Малой медведиц 14 видимых с Земли звезд. В Большо?? ковше их 7. Узнай общее количество видимых звезд двух созвезд...
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста❤️
Ответить
Алгебра
Представьте в виде произведения: 1)(x^2-1)^2+c(x^2-1)+9= 2)a^2-x^2+4x-4= (распишите пожалуйста,нужно понять)
Ответить
Українська література
СКЛАСТИ 6 ПРИСЛІВЯ З ЧИСЛІВНИКАМИ
Ответить
Другие предметы
Мини соченение сто токое чистое сердце.
Ответить