-14:(-2целых 1,3 дробью)в квадрате умножить 7,36 дробью
Алгебра
-14:(-2целых 1,3 дробью)в квадрате умножить 7,36 дробью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-14:(-7/3)^2* 7/36 = -14/1*9/49*7/36=-18/7*7/36=-18/36=-2/4=-1/2
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