СКЛАСТИ 6 ПРИСЛІВЯ З ЧИСЛІВНИКАМИ

Гость: Гость:

Два брехуни однї правди не скажуть. За двома зайцями не гонись, бо й одного не спіймаєш. В ліс їдуть, а на трьох одну сокиру беруть. З одного вола двох шкур не деруть. Один у полі не воїн. Сім раз одмір, а раз одріж.