СКЛАСТИ 6 ПРИСЛІВЯ З ЧИСЛІВНИКАМИ
Українська література
СКЛАСТИ 6 ПРИСЛІВЯ З ЧИСЛІВНИКАМИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два брехуни однї правди не скажуть. За двома зайцями не гонись, бо й одного не спіймаєш. В ліс їдуть, а на трьох одну сокиру беруть. З одного вола двох шкур не деруть. Один у полі не воїн. Сім раз одмір, а раз одріж.
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