Мини соченение сто токое чистое сердце.

Гость: Гость:

"Чистое сердце" имеет много значений. Лично я,воспринимаю это как нечто высшее,как то,что у многих людей нет,к большому сожалению. Сердцем чист тот,кто делает добрые деяния ,мыслит позитивно,делится своими хорошими сторонами и всегда улыбается вопреки всем невзгодам. Было бы очень здорово смотреть на то,как все радостны,добры по отношению друг к другу и конечно же ощутить это и самому же совершать добрые дела. В "чистом сердце" радость и покой,так давайте же украсим наш мир светом и добром!