Помогите пожалуйста,установите соответствие между графиками и формулами которые их задают:
Алгебра
Помогите пожалуйста,установите соответствие между графиками и формулами которые их задают:
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Гость:
А-4 б-1 в-2 по моему так должно быть
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